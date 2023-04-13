النساء يتقمصن أدوار الرجال في مسرح الشارع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتقمص النساء أدوار الرجال ومهامهم، مثل دور العمدة، وفقا لحبكة عرض مسرحي يقدم ضمن مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية بموسم رمضان، في فعالية «ليالي هوية حيّة»، بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، خلال الفترة من 11 إلى 15 أبريل الحالي في عود سكوير بحي السفارات بمدينة الرياض.

وتتضمن المشاركة تقديم عرض مسرحي بعنوان «دولة شوال الأضحى» ضمن عروض مسرح الشارع، من تأليف محمد السحيمي وإخراج راشد الورثان، وبمشاركة مجموعة من الفنانين المسرحيين والمواهب الشابة، وتدور أحداثها حول اللعبة التراثية «القيس» الشهيرة في منطقة مكة المكرمة، التي يتقمص فيها النساء أدوار الرجال ومهامهم مثل دور العمدة في ظل غياب الرجال أثناء موسم الحج والعمرة، كما تشتمل مشاركة الهيئة على فقرات فنية عدة، إضافة إلى روايات وقصص تراثية شفهية بأسلوب فني وأدائي منوع.

ويأتي ذلك ضمن مشاركة الهيئة في نشر الوعي بقطاع المسرح والفنون الأدائية للجمهور المحلي، وتطوير المحتوى المحلي وتقديمه بأشكال أدائية متنوعة، إضافة إلى بناء أحداث فنية تراثية إبداعية تزامنا مع اليوم العالمي للتراث، واليوم العالمي للفنون، وترسيخ الهوية الوطنية عبر تقديم الفنون المسرحية والأدائية للجمهور.