«مسك» تلتقي منسوبي المؤسسات الإعلامية والمؤثرين

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كما التقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر قادة ومنسوبي المؤسسات الإعلامية والمؤثرين، وذلك في جلسة مفتوحة سلط الضوء خلالها على منظومة «مسك»، ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية، والتوجهات المستقبلية.
يذكر أن برامج «مسك» تمكن المستفيدين في مختلف المجالات عبر كثير من البرامج التي تصنع المستقبل.
وتسعى المؤسسة إلى الأخذ بيد المبادرات والتشجيع على الإبداع، بما يضمن استدامتها ونموها للإسهام في بناء العقل البشري.
كما تستهدف تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدم في مجالات الأعمال، والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، عبر إطلاق البرامج والمبادرات، وعقد شراكات عالمية على أعلى المستويات.
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