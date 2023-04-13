توصية باتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعدد من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، إذ طالبت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، إضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر. كما أكدت على أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة لأهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.

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