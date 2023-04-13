عوازل لحماية الطيور من الصعق الكهربائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحد من مخاطر الصعق الكهربائي على الطيور، عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع مؤسسة بيرد لايف العالمية وبالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، على تثبيت عوازل خاصة على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط في محافظتي شقراء والقنفذة.

وقال المركز «إنه لولا وجود العوازل لتعرضت الطيور ذات الأهمية البيئية للصعق الكهربائي»، مؤكدا أنه في اليوم العالمي للحياة الفطرية تتضح ثمرة تعاون المركز مع الشركة السعودية للكهرباء ومؤسسة بيرد لايف من خلال تثبيت عوازل على خطوط الكهرباء متوسطة الجهد.

وشارك المركز في الاحتفاء باليوم العالمي للحياة الفطرية تحت شعار «تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية»؛ من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة والمخصصة للمناسبة.

ويأتي اليوم العالمي للحياة الفطرية كفرصة للاحتفاء بثراء التنوع الأحيائي وأهميته في حياة الإنسان، ومدى الحاجة لتكثيف الجهود لحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها والحد من الأنشطة الضارة ذات التأثيرات السلبية اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا.

ويسعى المركز الوطني من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة إلى تكريس مبدأ الشـراكة مـن أجـل المحافظـة علـى الحيـاة الفطريـة مع جميع الجهات ذات العلاقة والرسـائل التوعوية لتعظيـم الأثر المنشـود.

يذكر أن بيئات المملكة تحظى بثراء بيئي متميز يضم نحو 63 نظاما بيئيا وأكثر من 10 آلاف نوع تحتاج تكاتفنا لحمايتها وتحقيق استدامتها.

الطيور المهاجرة:







50 مليار طائر في العالم



300 نوع تعبر سماء المملكة



4 مسارات رئيسة للطيور:





يورو آسيا



شرق آسيا وأستراليا



وسط وجنوب آسيا الأمريكتين



600 مليار دولار فوائد الهجرة سنويا



ما تتعرض له الطيور أثناء الهجرة: