رفع 139 ألف طن نفايات بالعاصمة المقدسة في رمضان

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وفي مجال النظافة خصصت الأمانة نحو 13.5 ألف عامل في مكة المكرمة خلال الشهر الكريم، مزودين بـمعدات مختلفة الأنواع والأحجام، كما هيأت عددا من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، إضافة إلى تخصيص فرق لعمليات الكنس اليدوي والآلي في نظافة المنطقة المركزية حول المسجد الحرام والشوارع الرئيسية ومواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة والساحات والميادين.
كما نفذت البلديات الفرعية ممثلة بإدارات الأسواق جولات تفتيشية شملت الأسواق والمباسط الموسمية المنتشرة في جميع أحياء أم القرى التي تشكل مظهرا جميلا من المظاهر الرمضانية الأصيلة بالعاصمة المقدسة، إذ خصصت الأمانة عددا من الفرق الميدانية للمرور على جميع هذه المحلات ومتابعتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية كافة، ونظامية العاملين بها وللمحافظة على الإصحاح البيئي وعلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.
الخدمات البلدية بالعاصمة المقدسة
- 13,549 عامل نظافة
- 912 معدة وآلية لأعمال النظافة
- 139,213.7 طن نفايات تم رفعها
- فرق لعمليات الكنس اليدوي والآلي
- جولات لمتابعة البسطات الرمضانية
- تكثيف الرقابة الصحية
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