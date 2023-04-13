60 يوما لاستكمال إجراءات الرخص الإنشائية - #عاجل

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 60 يومًا لاستكمال إجراءات إصدار الرخص الإنشائية للمباني في المشاريع الكبرى، والمشاريع المميزة النوعية، و30 يومًا للمشاريع المميزة المتكررة.

منصة بلدي

أشارت الوزارة، إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية للمشاريع النوعية، وذلك بإنشاء خدمة على منصة بلدي لمعالجة الطلبات وإصدار الرخص للمشاريع النوعية، وهي:

1- المشاريع الكبرى: لا تقل مساحتها عن 100 ألف متر مربع، ضمن النطاق العمراني، كالمجمعات التجارية والمشاريع الإقليمية، والمشاريع الترفيهية.

2- المشاريع المميزة النوعية: غير مكررة بالنسبة للمدينة لا تقل مساحتها عن 10 آلاف متر مربع، أو عدد أدوارها عن 6 أدوار، كالفنادق والأبراج السكنية، والمراكز الترفيهية، والوحدات تخطيطية خاصة، والمستشفيات.

3- المشاريع المميزة المتكررة: ذات طابع عمراني مميز، وبمتطلبات أعلى من أنظمة البناء المعتمدة للمدينة، فنادق وأبراج سكنية وإدارية، ومراكز ترفيهية، ووحدات تخطيطية خاصة، ومستشفيات.

مسؤوليات الأمانة

أبانت الوزارة أن مسؤوليات الأمانة أو البلدية في مراجعة طلبات الرخص، تتمثل في:

- مراجعة القرارات المساحية وفقًا لمتطلبات المخطط الإرشادي.

- مراجعة المخططات المعمارية.

- نسبة البناء والارتفاعات وعدد الأدوار وفق أنظمة البناء.

- الارتدادات وفق اشتراطات البلدية.

- الاستخدامات وفق الترخيص.

- متطلبات وأعداد المواقف.

- المخططات الإنشائية ومتطلبات كود البناء السعودي.

- دراسة الحركة المرورية للمشروع.

- مراجعة دراسات التربة للمشروع.

- التأكد من موافقة الجهات ذات العلاقة والمشرفة على النشاط.

نوعان من التراخيص

- مشاريع تنفذ وفق أنظمة البناء المعتمدة في الأمانة أو البلدية.

- المشاريع النوعية: وهي مشاريع نوعية بمكونات لا تتوافق مع أنظمة البناء المعتمدة في الأمانة.