الحالة المطرية تخفض درجات الحرارة شمالا

تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، وأدت إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية، كما امتدت الأمطار إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية، تلا ذلك انخفاض في درجات الحرارة، خاصة في طريف التي سجلت أدنى انخفاض بالمملكة مسجلة 9 درجات مئوية.

ودعا الدفاع المدني، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر مطالبا الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، مهيبا بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

انخفاض في درجات الحرارة

حائل 24 17

الطائف 26 17

أبها 24 15

الباحة 24 14

عرعر 23 14

سكاكا 24 14

تبوك 21 13

القريات 17 10

السودة 20 10

طريف 15 9