فحص 1000عينة غذاء

أنهت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في مختبرات الغذاء، فحص ما يزيد عن ألف عينة غذاء ومياه في العاصمة المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك ضمن أعمالها في تحليل الأغذية المقدمة للمعتمرين والزائرين؛ حيث أنهت فحص ما يزيد عن 1000 عينة غذاء ومياه في العاصمة المقدسة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وتجاوزت نسبة العينات الصالحة منها نسبة 99.6، ويعمل المختبر على مدار الساعة من أجل غذاء آمن للمعتمرين والزوار وسكان العاصمة المقدسة.