السعودية اليوم / الأمن الجزائري يوقف المئات من المهاجرين والمهربين



الجزائر 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

أوقف الأمن الجزائري 880 شخصا خلال أسبوع ما بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بمدن الجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أمس، أن وحداتها أوقفت 265 مهربا في مختلف المد من بينها تمنراست، وبرج باجي مختار، وتندوف، وصودر منهم 18 مركبة و102 مولد كهرباء و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 615 مهاجرا غير شرعي من جنسيات متفرقة، بينهم 159 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، كما ألقت وحدات من الجيش الجزائري القبض على 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مدن البلاد.

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