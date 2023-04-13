شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يقف على استعدادات العشر الأواخر وموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رأسَ نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة، الذي تخللته مناقشة استعدادات الجهات للعشر الأواخر كذلك جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1444هــ.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على جاهزية الجهات الخدمية لتقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن خلال العشر الأواخر من شهر رمضان بدءًا من مرحلة القدوم وإقامتهم بمكة المكرمة وأدائهم مناسكهم والصلوات بالمسجد الحرام ومغادرتهم للعاصمة المقدسة.

تكثيف الخدمات

وبحسب العرض فقد تم توزيع منذ بداية شهر رمضان ما يزيد على 7 ملايين و600 ألف وجبة عبر برنامج السقاية والرفادة، كما تم توزيع أكثر من 32 ألف لتر من مياه زمزم بالمسجد الحرام.

موسم الحج

وتخلل الاجتماع بحث الجاهزية والاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام والاطلاع على كافة المشاريع في المشاعر المقدسة ونسب الإنجاز والتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج بوقت مبكر كذلك إجراء التجارب الميدانية خلال شهري شوال وذي القعدة بهدف تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن.