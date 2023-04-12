السعودية اليوم / اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء .. يستذكر بداية عصر الفضاء وإطلاق أول قمر صناعي



جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

استذكر اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء الذي يصادف الاحتفاء به 12 أبريل من كل عام من قبل دول العالم؛ بداية عصر الفضاء بإطلاق أول رحلة بشرية فضائية في 12 أبريل 1961م عبر المواطن السوفياتي يوري غاغرين؛ ليفتح بذلك السبيل أمام استكشاف الفضاء لما فيه نفع الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة رفاه الدول والشعوب، وكفالة تحقيق تطلعاتها إلى الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

فيما تم إطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان "سبيوتنيك1" إلى الفضاء الخارجي في 4 أكتوبر 1957م؛ حيث تواصل الأمم المتحدة منذ البدايات الأولى لعصر الفضاء سعيها الحثيث إلى الاستفادة من المزايا الفريدة للفضاء الخارجي؛ إدراكاً منها بأهمية استكشاف الفضاء واستغلاله على أكمل وجه لمنفعة البشرة.

وتتوافق أهداف الهيئة

كما تسهم الهيئة في تنظيم ما يتصل ببعثات علوم الفضاء والاستكشاف، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال علوم الفضاء ودعمها، والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات ذات العلاقة بقطاع الفضاء داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الفضاء على الساحة العالمية، والتركيز على إلهام الأجيال في علوم الفضاء وتطوير القدرات وتمكين الكفاءات وإعداد كوادر وطنية تصنع مستقبل قطاع الفضاء في المملكة.

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جدة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واساستذكر اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء الذي يصادف الاحتفاء به 12 أبريل من كل عام من قبل دول العالم؛ بداية عصر الفضاء بإطلاق أول رحلة بشرية فضائية في 12 أبريل 1961م عبر المواطن السوفياتي يوري غاغرين؛ ليفتح بذلك السبيل أمام استكشاف الفضاء لما فيه نفع الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة رفاه الدول والشعوب، وكفالة تحقيق تطلعاتها إلى الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.فيما تم إطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان "سبيوتنيك1" إلى الفضاء الخارجي في 4 أكتوبر 1957م؛ حيث تواصل الأمم المتحدة منذ البدايات الأولى لعصر الفضاء سعيها الحثيث إلى الاستفادة من المزايا الفريدة للفضاء الخارجي؛ إدراكاً منها بأهمية استكشاف الفضاء واستغلاله على أكمل وجه لمنفعة البشرة.وتتوافق أهداف الهيئة السعودية للفضاء مع تطلعات المملكة نحو حياة أكثر جودة وتقدم، قيادة قطاع الفضاء عن طريق وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية العامة، ومتابعة تنفيذها؛ حيث تتركز مهامها في تنظيم كل ماله صلة بقطاع الفضاء وتطويره، وتشجيع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء وتحفيزها، وتنظيم الأقمار الصناعية وتطويرها، وتنظيم أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب تطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية وخدماتها، وتعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه ورصد الحطام الفضائي،إلى جانب تطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء.كما تسهم الهيئة في تنظيم ما يتصل ببعثات علوم الفضاء والاستكشاف، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال علوم الفضاء ودعمها، والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات ذات العلاقة بقطاع الفضاء داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء في المملكة، وترسيخ مكانتها في مجال الفضاء على الساحة العالمية، والتركيز على إلهام الأجيال في علوم الفضاء وتطوير القدرات وتمكين الكفاءات وإعداد كوادر وطنية تصنع مستقبل قطاع الفضاء في المملكة.// انتهى //00:31ت م0005

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.