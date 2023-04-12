السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تهتمُّ بتعليم كتاب الله لأكثر من 16 ألف طالب



المدينة المنورة 22 رمضان 1444 هـ الموافق 13 أبريل 2023 م واس

تُولي وكالة الرئاسـة لشؤون المسجد النبوي جليلَ العناية بتعليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- من خلال حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية المنتشرة في جنبات المسجد النبوي، فتسمع دوي الطلاب الصغار والكبار بالقرآن الكريم في تلك الحلق في مشهد جميل يأسر القلوب ويبعث على السكينة والطمأنينة.

وقد وفَّرت الوكالة أفضل المدرسـين والكوادر لتعليم الطلاب كتاب الله وتجويده وحفظ السـنة والمتـون العلمية، من خلال حلقـات متخصصة فـي الحفـظ والتجويد والتلقيـن والمراجعـة والحفـظ المكثف، بالإضافة لحلقات الإجـازات والـرسم العثماني، وحلقـات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقـة مـن فئـة الصـم والبكـم والمكفوفـين.

كما تم تفعيل منصـة لحلقـات التعليم عن بعد يـدرس فيها آلاف الطلاب من شتَّى بقاع العالم.

ويبلـغ المتوسـط اليومي لحلقـات القرآن الكريم ٧٣٤ حلقةً ومعلمًا، كما بلغ المتوسط اليومي للطلاب ١٦٤١ طالبًا، فيما يبلغ عدد الحافلات ٩٢ حافلةً استفاد منها ٢١٩٢ طالبًا، فيمـا بلغ عـدد معلمـي المتـون العلمية وحلقاتهـا ٣٤٢ معلمًا وحلقةً، وعدد الطلاب ٦٢٢٠ طالبًا.

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