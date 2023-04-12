

المدينة المنورة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال الزائرات والمصليات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفق خطة تتسم بالدقة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتضمنت الاستعدادات تهيئة المصليات النسائية والساحات والمرافق التابعة لها من خلال تذليل كافة العقبات لتنظيم وضبط المسارات بهدف ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في القسم النسائي بالمسجد النبوي، إضافة إلى الإشراف على أعمال التطييب والتعطير والتعقيم والتطهير بالاعتماد على الطاقات البشرية والآلية والوسائل التقنية الحديثة، وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة وخدمات التنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير خدمات السقيا بأكثر من طريقة تسهيلاً لهم من خلال الحافظات الثابتة والمتنقلة والحقائب المحمولة على الظهر داخل المصليات والساحات النسائية بالإضافة إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية بمواصلةً إقامة الدروس العلمية والمحاضرات الدينية في رحاب المسجد النبوي .

كما حرصت الرئاسة على تكثيف جهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف داخل أروقة المسجد النبوي وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بتهيئة المواقع المخصصة لهن وتزويدهن بما يحتجن من خدمات تعينهن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء تعبدية وروحانية.

// انتهى //

23:35ت م

0223





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال الزائرات والمصليات خلال العشر الأواخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.