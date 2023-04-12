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وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة العليان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات الرئيسية (الرياض).

– فني صيانة المعدات (الدمام).

– مدير مبيعات الأعمال (الرياض).

– صيدلي مستودع (الدمام).

– مدير المبيعات/ بعد البيع (جدة).

– مدير مبيعات القنوات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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