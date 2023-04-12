

الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، حيث أوصت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.

كما أكدت الهيئة على أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة لأهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.

// انتهى //

22:16ت م

0206





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة العامة للطرق توصي باتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.