السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تمكِّن المستهلكَ من تتبع مصادر الغذاء بتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين"



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية تجربة إثبات مفهوم (Proof of Concept) لاستخدام تقنية سلسلة الكتل، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لتبنِّي استخدامات واعدة ومبتكرة، من خلال استكشاف الفرص التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بالاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتعد سلسلة الكتل تقنية ناشئة تشمل تطبيقات أوسع في مختلف المجالات ويتم استخدامها في قطاعات مختلفة؛ منها الحكومية، وهي من أوائل التجارب الابتكارية على مستوى العالم لتطبيق تتبع المنتجات باستخدام سلسلة الكتل الصادرة من جهة حكومية.

وتركزت التجربة على تتبع رحلة المنتجات من المزرعة إلى نقطة البيع، من خلال عرض تفاصيل رحلة المنتج والجهات المتعلقة بسلسلة الإمداد (على سبيل المثال: المزرعة، المسلخ، بائع التجزئة) بكل شفافية للمستهلك النهائي، ويتم تسجيل البيانات في سجلات لا مركزية وغير قابلة لأي تعديل، وهي أكثر السجلات تطوراً وأماناً.

كما تضمَّنَت التجربة عرض معلومات أخرى عن شركاء سلاسل الإمداد،وكان من أبرزها: شهادة "الحلال" من المركز السعودي للحلال الذي يتابع عمل مسالخ منتجات اللحوم في صيغة رمز غير قابل للاستبدال (NFT)، كما تساعد هذه السجلات المتطورة في تعزيز قيم الشفافية؛مما يرفع مستوى الثقة لدى جهات سلاسل الإمداد والمستهلكين.

يذكر أن السوق العالمي لمنتجات الحلال ينمو بنسب عالية؛ مما يشكل فرصة في تمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية مزودة بميزة تنافسية، وهي شهادة حلال موثقة من المركز السعودي للحلال بشكل غير قابل للعبث وبصيغة رمز غير قابلة للاستبدال، كما يسهم هذا الحل في التحقق من حلية المنتجات؛ ما يعزز الشفافية ودعم الشركات الوطنية الواعدة.

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21:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.