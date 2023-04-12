السعودية اليوم / أمطار على محافظة رفحاء



رفحاء 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على محافظة رفحاء ،وعدداً من المراكز التابعة لها.

ونبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

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21:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.