شكرا لقرائتكم ضبط عمالة مخالفة حاولوا التخفي في استراحة لارتكاب الغش التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، عن ضبط عمالة مخالفة حاولوا التخفي في استراحة خارج الرياض لممارسة الغش التجاري.

وحسب ما ذكرته وزارة التجارة في مقطع فيديو يرصد الواقعة وتفاصيل الضبط، اتخذت هذه العمالة هذه الاستراحة لإعادة توزيع الدجاج “المجمد” وتسويقه على أنه “مُبرد”.

ولفتت الوزارة إلى أن العمالة صنعت ملصقات مزورة بلغ عددها 498 ألف ملصق لعلامات تجارية و 7 آلات تستخدم للطباعة وإعادة التعبئة وتزوير التواريخ.

وعلى إثره تم الضبط، وإغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.