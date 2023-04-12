شكرا لقرائتكم السحب الممطرة تدخل العاصمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر الباحث في الطقس والمناخ والناشط البيئي وعضو مؤسس لجمعية الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، أوضح خلالها توقعات حالة الطقس الساعات المقبلة، على بعض مناطق من المملكة، وحدوث سحب كثيفة ممطرة، وسحب رعدية مع حبات البرد.

سحب ممطرة

وأكد عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع بداية من وقت المغرب اليوم الأربعاء 21 رمضان 1444 هجريًا، دخول السحب الممطرة إلى العاصمة الرياض، مع أمطار خفيفة متفرقة عليها.

وفي الوقت نفسه، شهدت مدينة الرياض هطول أمطار غزيرة على معظم الأحياء، ما بين خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح شديدة وأتربة مثارة.

وأوضح أنه متوقع أن تكون الليلة ممطرة على العاصمة الرياض، مع تكوّن سحب ممطرة رعدية على محافظات الرياض الشمالية والغربية وجنوب القصيم وعلى الصمان.

وتوقع أيضًا أن تشمل الأمطار في الساعات المقبلة محافظات الرياض الجنوبية والمنطقة الشرقية، وربما تؤدي إلى جريان السيول ونشر فيديوهات تظهر فيها تساقط الأمطار وجريان السيول اليوم الأربعاء.

وسبق وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.