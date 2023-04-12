شكرا لقرائتكم مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد أحد المواطنين، أن عددًا من الكلاب الضالة اقتحمت مزرعته وقتلت ما يزيد عن 25 رأسًا من الأغنام، إضافة إلى الإصابات الكبيرة في عدد كبير من الرؤوس في مزرعته.

رسالة للبيئة

واستغاث متابعات الخليج 365 في فيديو نشره على “تويتر”، بمسؤولي البلدية، والهيئة العامة للبيئة، لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في منطقته، وما سببت له من خسائر كبيرة في مزرعة الأغنام.

وأكد أنه تقدم بكثير من الشكاوى من أجل إيجاد حل لظاهرة الكلاب الضالة لكن حتى الآن دون جدوى، مطالبًا الهيئة العامة للبيئة بالتدخل والحد من هذه الظاهرة.

خطر الكلاب الضالة

وخلال الفيديو عرض عددًا من رؤوس الأغنام في مزرعته، ما بين مقتولة ومصابة، وقال: “الحمد لله أصور هذه الأغنام من أجل أن أرسل رسالة إلى مسؤولي البلدية والهيئة العامة للبيئة، ليرون ما يحدث من الكلاب الضالة، أكثر من 25 من الحلال مقتول غير الإصابات المتفرقة”.

وأشار متابعات الخليج 365 إلى أن هذه المرة تمكنت الكلاب الضالة من قتل الأغنام بعد أن اقتحمت المزرعة، لكن المرة المقبلة لا ندري فمن الممكن أن تقتل العمال أو الأولاد.