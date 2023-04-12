اليوم.. شروق القمر في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير تتمثل في ظهور نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت، مشيراً إلى أن الوقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
وأشار إلى أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس يوم الخميس 13 أبريل وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب قبل الظهر حسب التوقيت المحلي.
وأضاف أبو زاهرة "بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت مكة المكرمه صباحاً ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض".
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