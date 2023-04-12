

سكاكا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

تمكنت أمانة منطقة الجوف من استعادة أكثر من 170 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية خلال 6 أشهر، ضمن جهودها للقضاء على التعديات والإحداثات العشوائية وإزالة كل مظاهر التشوه البصري في المنطقة ومحافظاتها.

‏وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الرقابية عددا من المباني والأسوار والإحداثات غير النظامية في عدد من المواقع، جرى إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن الأمانة ستواصل الجولات الرقابية لرصد التعديات على الأراضي الحكومية وإزالتها وتطبيق الأنظمة، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون مع أمانة وبلديات المنطقة في الإبلاغ عن التعديات بالتواصل من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

// انتهى //

17:25ت م

0143





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الجوف تزيل تعديات على 170 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.