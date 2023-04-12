شكرا لقرائتكم الأمطار تسبب انهيارات جزئية في أسقف جامعة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت قناة “الإخبارية”، أن جامعة حفر الباطن علقت الدراسة الحضورية، بعد مرور ساعة ونصف تقريبًا من بدء الدوام الرسمي بسبب هطول الأمطار وانهيار بعض ديكورات الأسقف بالجامعة.

وقالت مراسلة الإخبارية إن محافظة حفر الباطن تشهد حالة مطرية مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً، حيث أدى على إثرها انخفاض درجات الحرارة.

سقوط الأسقف

ولفتت إلى أن جميع المراحل التعليمية في المحافظة قد تلقوا التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وأيضًا تم تعليق الدراسة الحضورية بالكليات والمعاهد التقنية.

وتابعت أن جامعة حفر الباطن أعلنت اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11:33 تحويل الدراسة عن بعد، وذلك بعد بدء الدوام الرسمي بساعة ونصف تقريبًا، مما أثار الجدل بين الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع هطول الأمطار بالمحافظة وتسرب المياه إلى داخل بعض المباني بالجامعة، مما تسبب في سقوط ديكورات الأسقف، ما يعرض حياة الطلاب والطالبات للخطر.

تعليق الدراسة

وكانت جامعة حفر الباطن أعلنت اليوم الأربعاء عن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الجامعة إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد في كافة كليات جامعة حفر الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا.