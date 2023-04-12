السعودية اليوم / "هيئة المراجعين والمحاسبين" تضبط عدداً من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

نفذت الهيئة

واتضح من خلال تلك الزيارات التزام العديد من المكاتب بالضوابط القانونية لممارسة النشاط، فيما تم ضبط عدد من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية وتم استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وإيقاف الممارسات كافة التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها والمستفيدين منها.

وجاءت المخالفات المرصودة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة "بـ- تضليل الجمهور- بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة".

يذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة شهدت تقدماً غير مسبوق وتحسينًا في الممكنات المختلفة بعد صدور نظامها الجديد في عام 2021 مما مكن الهيئة من القيام بدور كبير في الرقابة على المهنة وتحسين جودة أدائها.

// انتهى //

16:27ت م

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الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسنفذت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عدداً من الزيارات الميدانية والتفتيش على الممارسين للمهنة, وذلك في إطار سعيها للقيام بدورها في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة الميدانية على جودة أدائها.واتضح من خلال تلك الزيارات التزام العديد من المكاتب بالضوابط القانونية لممارسة النشاط، فيما تم ضبط عدد من المخالفات لأشخاص وجهات تزاول مهنة المحاسبة والمراجعة بطريقة غير نظامية وتم استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.ويأتي ذلك حرصًا من الهيئة على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وإيقاف الممارسات كافة التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها والمستفيدين منها.وجاءت المخالفات المرصودة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة "بـ- تضليل الجمهور- بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة".يذكر أن مهنة المحاسبة والمراجعة شهدت تقدماً غير مسبوق وتحسينًا في الممكنات المختلفة بعد صدور نظامها الجديد في عام 2021 مما مكن الهيئة من القيام بدور كبير في الرقابة على المهنة وتحسين جودة أدائها.// انتهى //16:27ت م0124

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.