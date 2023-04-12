السعودية اليوم / المعهد الإسلامي العالي بلوغا بالسنغال يعكس جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في دول العالم



دكار 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

يعدّ المعهد الإسلامي العالي بلوغا بالسنغال أحد أهم المعالم الإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة وتسعى من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى دعم مجموعة من التظاهرات واللقاءات والأنشطة الخيرية التي ينظمها المعهد بهدف نشر الوسطية والاعتدال والتسامح إلى جانب الخدمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمجتمع السنغالي.

ويشرف المدير العام للمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا منصور بن معضد العجمي على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين، الذي يركز في شهر رمضان المبارك على تقديم موائد الإفطار التي ينظمها المعهد والتي تحظى بتقدير كبير من مختلف أطياف الشعب السنغالي الذين يثمنون دور المملكة ووقوفها مع أشقائها في الأزمات وسعيها الدائم للتخفيف من معاناتهم في ظل عدد من الأزمات أهمها جائحة

وتعكس البرامج التي يشرف المعهد على تنظيمها، الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مختلف دول العالم.

ويقدم المعهد الإسلامي العالي بلوغا في السنغال خدماته الى 11 دولة مجاورة للسنغال الدولة المقر، وهي غينيا بيساو وغينيا كوناكري و سيراليون وغامبيا ومالي وبوركينافاسو والكامرون وموريتانيا والكوت ديفوار ليبيريا.

ويسعى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الى تطوير المخرجات العملية التعليمية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات تحقيقاً لرسالة المملكة التي تسعى لتأكيدها في كل الدول الإسلامية والتي تركز أساسا على أهمية دور المعاهد العلمية في نشر العلوم الشرعية والقيم الإسلامية النبيلة وفق منهج الوسطية والاعتدال.

ويوجد داخل المعهد جامع، إضافة الى مكتبة كبيرة تتضمن تشكيلة متنوعة من الكتب وعدد ثلاثة مباني كبيرة تحتوي على فصول دراسية لمرحلة الثانوية بنين وبنات ومبنى كبير للبنات ثانوي ومتوسط مع جميع الخدمات من دورات المياه ومكتبة متخصصة للطلاب وقاعة اجتماعات.

كما يسعى المشرفون على المعهد على الاعتناء بالفصول الدراسية للطلاب والطالبات بالمعهد والمكتبة العلمية وقاعات المحاضرات وتهيئتها من أجل ضمان حسن سير الدراسة فيها واكتمال مشروع الصيانة الدورية لها.

// انتهى //

16:21ت م

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دكار 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واسيعدّ المعهد الإسلامي العالي بلوغا بالسنغال أحد أهم المعالم الإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة وتسعى من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى دعم مجموعة من التظاهرات واللقاءات والأنشطة الخيرية التي ينظمها المعهد بهدف نشر الوسطية والاعتدال والتسامح إلى جانب الخدمات الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمجتمع السنغالي.ويشرف المدير العام للمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا منصور بن معضد العجمي على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين، الذي يركز في شهر رمضان المبارك على تقديم موائد الإفطار التي ينظمها المعهد والتي تحظى بتقدير كبير من مختلف أطياف الشعب السنغالي الذين يثمنون دور المملكة ووقوفها مع أشقائها في الأزمات وسعيها الدائم للتخفيف من معاناتهم في ظل عدد من الأزمات أهمها جائحة كورونا التي أضرت بالعالم.وتعكس البرامج التي يشرف المعهد على تنظيمها، الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مختلف دول العالم.ويقدم المعهد الإسلامي العالي بلوغا في السنغال خدماته الى 11 دولة مجاورة للسنغال الدولة المقر، وهي غينيا بيساو وغينيا كوناكري و سيراليون وغامبيا ومالي وبوركينافاسو والكامرون وموريتانيا والكوت ديفوار ليبيريا.ويسعى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الى تطوير المخرجات العملية التعليمية والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات تحقيقاً لرسالة المملكة التي تسعى لتأكيدها في كل الدول الإسلامية والتي تركز أساسا على أهمية دور المعاهد العلمية في نشر العلوم الشرعية والقيم الإسلامية النبيلة وفق منهج الوسطية والاعتدال.ويوجد داخل المعهد جامع، إضافة الى مكتبة كبيرة تتضمن تشكيلة متنوعة من الكتب وعدد ثلاثة مباني كبيرة تحتوي على فصول دراسية لمرحلة الثانوية بنين وبنات ومبنى كبير للبنات ثانوي ومتوسط مع جميع الخدمات من دورات المياه ومكتبة متخصصة للطلاب وقاعة اجتماعات.كما يسعى المشرفون على المعهد على الاعتناء بالفصول الدراسية للطلاب والطالبات بالمعهد والمكتبة العلمية وقاعات المحاضرات وتهيئتها من أجل ضمان حسن سير الدراسة فيها واكتمال مشروع الصيانة الدورية لها.// انتهى //16:21ت م0121

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