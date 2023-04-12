شكرا لقرائتكم لقطات لزخات المطر محملة بنسائم الخير داخل المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عرضت أمانة إمارة منطقة المدينة المنورة، فيديو يظهر تساقط الأمطار داخل المسجد النبوي الشريف، وسط استقبال روحاني إيماني من جانب المصلين وضيوف الرحمن.

لحظات إيمانية

وأظهر الفيديو، تساقط زخات المطر متوسطة إلى غزيرة داخل المسجد النبوي الشريف، وسط لحظات إيمانية محملة بنسائم روحانية خلال شهر رمضان، وترتفع أكف المصلين والزائرين في المسجد النبوي بالدعاء تحت زخات المطر، وبللت الأمطار رؤوس الزوار.

جهود وكالة المسجد النبوي

من جانبها تواصل وكالة المسجد النبوي الشريف ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ، تكثيف الجهود في أعمال تنظيف الحرم الشريف وتهيئته للمصلين، تزامنًا مع هطول الأمطار في أعمال تنظيف الحرم الشريف وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين.