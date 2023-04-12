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معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي للسعودية

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شكرا لقرائتكم معتمرة مصرية: في كل سجدة بندعي للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشادت معتمرة مصرية بالخدمات المقدمة في موسم العمرة هذا العام، معربة عن سعادتها بما رأته من تعامل وجهود من قبل الجهات المعنية بالمملكة.

وقالت المعتمرة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، “بلسان كل مصري خصوصًا والعالم أجمع للمملكة العربية ، من قلبي ومن قلب كل مصري ربنا يبارك للمملكة ويرفع قدرها بكل اللي فعلوه خلال موسم العمرة هذه السنة”.

الدعاء للمملكة

وأكدت أن هذا العام من موسم العمرة يختلف عن المواسم السابقة، لافتة “المملكة فتحت أبوابًا ما كانت تخطر لنا على بال.. في كل سجدة بندعي لكم والدنيا كلها تدعي للسعودية”.

ولفتت إلى أن حلم عمرها هو العيش في مكة المكرمة، داعية للمملكة وقياداتها بكل خير وتوفيق.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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