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شكرا لقرائتكم لقطات مذهلة لجريان السيول بوادي أبو كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول الشديدة في وادي أبو كبير، والذي يعد أحد أودية المدينة المنورة، التي تصب في وادي العقيق.
سيل وادي أبو كبير
وأظهر الفيديو، جريان السيول في الوادي، والذي من النادر أن يسيل، وذلك نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة المدينة المنورة.
وشهدت المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المنطقة.
طقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.
وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.