شكرا لقرائتكم لقطات مذهلة لجريان السيول بوادي أبو كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول الشديدة في وادي أبو كبير، والذي يعد أحد أودية المدينة المنورة، التي تصب في وادي العقيق.

سيل وادي أبو كبير

وأظهر الفيديو، جريان السيول في الوادي، والذي من النادر أن يسيل، وذلك نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة المدينة المنورة.

وشهدت المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المنطقة.