شكرا لقرائتكم لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول على “تويتر”، لقطات من سيل وادي القطار في تيتد شمال غرب المدينة، اليوم 21 رمضان 1444 هجريًا، ضمن التقلبات المناخية الربيعية التي تشهدها أجواء متفرقة من المملكة.

سيول وادي القطار

وأظهر الفيديو، جريان السيول وتساقطها من مرتفعات وادي القطار، بعد هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول وزيادة البرد بشمال غرب المدينة المنورة، إلى جانب تموين سحب كثيفة وعدم وضوح للرؤية.

وفي صباح اليوم شهدت سماء المدينة المنورة تقلبات مناخية وأمطار خفيفة، مع أتربة مثارة وتكوين سحب كثيفة، تدل على احتمالية تساقط زول المطر بها وزيادته في الساعات المقبلة.

أمطار على القصيم

ونشرت صباح اليوم منطقة القصيم على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا تظهر جهود مدني القصيم في متابعة الحالة المطرية، التي تشهدها بعض محافظات المنطقة، بعد أن هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، اليوم، وشملت مدينة بريدة وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

أما عن حالة الطقس اليوم، فمتوقع أن يكون صافيًا مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات نهارًا، وتكون درجات الحرارة العظمى (21°) وهي أقل بـ درجتين عن يوم أمس، أما الطقس مع أذان المغرب سيكون صافيًا مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجات الحرارة (19°) وهي مشابهة لليلة أمس.