شكرا لقرائتكم توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال (أ.فتحي عيد) أن عدد المستفيدين من توزيع إفطارات الندوة هذا العام بلغ 25 ألف صائم وصائمة من الأيتام والأرامل والفقراء في مساجد ومراكز الندوة التي تمتد من العاصمة دكار إلى أقصى جنوب البلاد في زيجنشور.

كما شمل التوزيع الجمعيات الإسلامية المتعاونة مع الندوة والوزارات التي لها دور اجتماعي وتعاون مع الندوة كوزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة.

وأشار إلى أن إفطارات الندوة العالمية لهذا العام شملت أيضا توزيع السَّلات الغذائية على المحتاجين في الأماكن البعيدة والقرى النائية بتوفيق الله عز وجل.

وأوضح فتحي عيد: أن الندوة تحرص على تنفيذ هذه البرامج الموسمية لإدخال البهجة والسعادة على الفقراء والمحتاجين في أيام الشهر المبارك، وأثنى على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها لهذه المشروعات الخيرية في شهر البر والعطاء.