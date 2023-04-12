شكرا لقرائتكم اليوم أول موسم الأذرعة وآخر نجوم الربيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح خبير الطقس والأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن اليوم الأربعاء هو أول يوم في موسم الأذرعة، والذي يسميه العامة بـ “الذرعان”.

وأشار الزعاق خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن شهر رمضان لهذا العام يفصل بين الشتاء والصيف، فشهر شعبان هو موسم الشتاء، وشهر شوال هو بداية الصيف عند العرب أو ما يسمونه بموسم الربيع.

بداية الربيع

وأضاف الزعاق أن الربيع له بداية وله شدة وله نهاية، فبدايته مع موسم العقارب، “إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”، وشدته مع موسم الحميمين، ويتزامن مع قران خامس ربيع طامس، ونهايته مع موسم الذرعان.

موسم الأذرعة

ولفت الزعاق إلى أن موسم الأذرعة مدته 26 يومًا، وله ذراعان، الذراع الأول تغرف من حوض الربيع، والذراع الثاني تغرف من حوض الصيف، وبانتهائه ينتهي فصل الربيع بجميع مواسمه، وفيه يشتد عصف الريح السابقة للحالات المطرية مع تفاوت حادّ في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وأشار الزعاق إلى أنه خلال الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، حيث تتنافس الدول على تسجيل الأعلى حرارة، خاصة المملكة والعراق والكويت والجزائر وليبيا.