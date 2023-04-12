تدشين منصة استعلام السيارات المسحوبة إلكترونيًا في الشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم الأربعاء، خدمة رفع السيارات التالفة؛ التي ترمي إلى أتمتة أعمال الرقابة على السيارات التالفة والمهملة، وذلك للإسهام في تحسين المشهد الحضري عن طريق ربط بوابة الأمانة الرقمية ببيانات مركز المعلومات الوطني.

طرق رقمية ومبتكرة

وأكد معاليه، أن الأمانة وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، طورت آلية معالجة ظاهرة السيارات التالفة بطريقة رقمية ومبتكرة، عن طريق إمكانية التعرف على صاحب المركبة، عن طريق الجوال المفعل في مركز المعلومات الوطني (أبشر)، حيث يقوم مراقب الأمانة بإدخال بيانات السيارة التالفة أو المهملة، ومن خلال بيانات المالك أو المفوض يتم إشعاره بإزالة السيارة أو تسديد المخالفة، ومن ثم يتم تسليم السيارة له.

هدف الآلية الرقمية

وأفاد أن هذه الآلية الرقمية الحديثة تهدف إلى أتمتة العمليات وتسريعها وحوكمتها، وإرسال الإشعارات التنبيهية لأصحاب السيارات قبل وبعد رفع السيارات وإصدار الخطابات الإلكترونية، مع السداد الإلكتروني، واختصار وقت المستفيد وتخفيف عبء الانتظار والحضور إلى مقر الأمانة، بالحصول على البيانات رقمياً.