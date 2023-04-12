السعودية اليوم / إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية



القاهرة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ميناء العريش البحري، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.

وأوضح مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

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12:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.