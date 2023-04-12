السعودية اليوم / أمين المنطقة الشرقية يدشن منصة استعلام السيارات المسحوبة إلكترونياً



الدمام 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، خدمة رفع السيارات التالفة؛ التي ترمي إلى أتمتة أعمال الرقابة على السيارات التالفة والمهملة، وذلك للإسهام في تحسين المشهد الحضري عن طريق ربط بوابة الأمانة الرقمية ببيانات مركز المعلومات الوطني.

وأكد معاليه، أن الأمانة وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، طورت آلية معالجة ظاهرة السيارات التالفة بطريقة رقمية ومبتكرة، عن طريق إمكانية التعرف على صاحب المركبة، عن طريق الجوال المفعل في مركز المعلومات الوطني (أبشر)، حيث يقوم مراقب الأمانة بإدخال بيانات السيارة التالفة أو المهملة، ومن خلال بيانات المالك أو المفوض يتم إشعاره بإزالة السيارة أو تسديد المخالفة، ومن ثم يتم تسليم السيارة له.

وأفاد أن هذه الآلية الرقمية الحديثة تهدف إلى أتمتة العمليات وتسريعها وحوكمتها، وإرسال الإشعارات التنبيهية لأصحاب السيارات قبل وبعد رفع السيارات وإصدار الخطابات الإلكترونية، مع السداد الإلكتروني، واختصار وقت المستفيد وتخفيف عبء الانتظار والحضور إلى مقر الأمانة، بالحصول على البيانات رقمياً.

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12:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.