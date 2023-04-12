السعودية اليوم / قائد قوات الجوازات للعمرة يقف على جاهزية منصات جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي



الرياض 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

وقف نائب مدير عام الجوازات قائد قوات الجوازات للعمرة اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على جاهزية صالات الجوازات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وميناء جدة الإسلامي، وسير العمل أثناء إنهاء إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والزوار منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وحثّ اللواء المربع منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.

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12:19ت م

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