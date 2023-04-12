السعودية اليوم / "بيئة الجبيل" تكثّف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام



الجبيل 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

كثف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الجبيل، جولاته الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها وضمان جودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة ووفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.

وأسفرت الجولات، عن رصد أكثر من 70 مخالفة، تنوعت ما بين مخالفات سجلها مراقبو الأسواق، وأخرى بالمسلخ، مع مصادرة أكثر من 467 كيلو غراماً من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة، وتحرير المحاضر للمنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها، واستكمال الخطة التصحيحية للمنشآت غير المتقيدة بالإجراءات النظامية.

وأكد مدير مكتب الوزارة المهندس فهد العارضي، استمرار الجولات الميدانية في أسواق النفع العام، من خلال متابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، والعمل في المسلخ، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، ورفعها عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، ومخالفي نظام الإقامة.

وأفاد أن الجهود ستتضاعف مع الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وخاصة على المسالخ العامة والنموذجية وأسواق المواشي التي تشهد إقبالًا متزايدًا، وتحتاج إلى رفع الطاقة التشغيلية.

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11:39ت م

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