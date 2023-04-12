

المدينة المنورة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وارتفاع الأمواج, وتساقط البرد, وجريان السيول, وشبه انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله - حتى الخامسة مساءً.

// انتهى //

11:15ت م

0057





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد": استمرار هطول أمطار غزيرة على محافظة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.