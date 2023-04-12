السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوبي الفلبين



مانيلا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة دافاو أورينتال, جنوبي الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 145 كيلومترا من منطقة جوفيرنور جينيروسو, الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 59 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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09:09ت م

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