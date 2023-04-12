السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم إكمال رئيس الوزراء شهباز شريف عامه الأول في الحكم، والإنجازات التي حققتها حكومته والتحديات التي تواجهها البلاد.

واهتمت باستقبال وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري أمس في مكتبه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، حيث جرى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل أربعة من رجال الشرطة جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون في إقليم بلوشستان، ومقتل أربعة إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش شمال غرب البلاد.

وتناولت تقارير اقتصادية تحدثت عن ارتفاع حجم الديون الباكستانية خلال الفترة القادمة، إن لم تعالج الحكومة أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتحدثت الصحف في عدة موضوعات دولية متفرقة، أبرزها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونداء منظمة الأغذية والزراعة الدولية لتأمين ثمانمائة مليون دولار على مدار الأشهر الستة المقبلة لمساعدة أفغانستان.

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