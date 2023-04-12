ولي العهد يشكر منسوبي نزاهة على جهودهم في مكافحة الفساد

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إلغاء تراخيص 700 شركة عمرة وإصدار ضوابط وتعليمات جديدة للشركات
أصدرت وزارة الحج والعمرة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص العمرة، كما أوقفت تراخيص العمرة السابقة البالغة أكثر من 700 ترخيص.وتضمنت...
الأمن العام: مركز القيادة يرصد المخالفات التي تنعكس سلبا على إدارة الحشود
عقدت وزارة الداخلية أمس المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444 هـ في مركز العمليات الموحدة (911) بمكة المكرمة، تناول...
رمضان يخفض بلاغات العالقين بالصحارى 60%
انخفض عدد بلاغات العالقين في الرمال والأودية والصحارى وكذلك بلاغات المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان بنسبة 60%...
42 ألفا مخالفات النقل والبري يتصدر
تصدرت منطقة مكة المكرمة مخالفات النقل البري في شهر مارس الماضي بنسبة 34%، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 41.748 ألف مخالفة، منها...
الأمطار تتواصل على 7 مناطق
تواصل، الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول على...
تمديد مواعيد النقل بالمدينة في العشر الأواخر
بدأ الثلاثاء، تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام بالمدينة المنورة، تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر...
35 ألف سجادة بأرضيات الحرم
تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام...
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