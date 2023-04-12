اخبار السعوديه

ولي العهد يشكر منسوبي نزاهة على جهودهم في مكافحة الفساد

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إلغاء تراخيص 700 شركة عمرة وإصدار ضوابط وتعليمات جديدة للشركات

أصدرت وزارة الحج والعمرة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص العمرة، كما أوقفت تراخيص العمرة السابقة البالغة أكثر من 700 ترخيص.وتضمنت...

cbcdfcaf7c.jpg مكة المكرمة: فهد الإحيوي
9e4fd12487.jpg21 رمضان 1444 هـ
تصوير : أحمد الذبياني

الأمن العام: مركز القيادة يرصد المخالفات التي تنعكس سلبا على إدارة الحشود

عقدت وزارة الداخلية أمس المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444 هـ في مركز العمليات الموحدة (911) بمكة المكرمة، تناول...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png21 رمضان 1444 هـ

رمضان يخفض بلاغات العالقين بالصحارى 60%

انخفض عدد بلاغات العالقين في الرمال والأودية والصحارى وكذلك بلاغات المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان بنسبة 60%...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png21 رمضان 1444 هـ

42 ألفا مخالفات النقل والبري يتصدر

تصدرت منطقة مكة المكرمة مخالفات النقل البري في شهر مارس الماضي بنسبة 34%، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 41.748 ألف مخالفة، منها...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png21 رمضان 1444 هـ

الأمطار تتواصل على 7 مناطق

تواصل، الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول على...

icon-byline.pngالمناطق: دوت الخليج
icon-clock.png21 رمضان 1444 هـ

تمديد مواعيد النقل بالمدينة في العشر الأواخر

بدأ الثلاثاء، تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام بالمدينة المنورة، تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png21 رمضان 1444 هـ

35 ألف سجادة بأرضيات الحرم

تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png21 رمضان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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