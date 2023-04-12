ولي العهد يشكر منسوبي نزاهة على جهودهم في مكافحة الفساد

إلغاء تراخيص 700 شركة عمرة وإصدار ضوابط وتعليمات جديدة للشركات أصدرت وزارة الحج والعمرة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص العمرة، كما أوقفت تراخيص العمرة السابقة البالغة أكثر من 700 ترخيص.وتضمنت... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 21 رمضان 1444 هـ 21 رمضان 1444 هـ الأمن العام: مركز القيادة يرصد المخالفات التي تنعكس سلبا على إدارة الحشود عقدت وزارة الداخلية أمس المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444 هـ في مركز العمليات الموحدة (911) بمكة المكرمة، تناول... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 21 رمضان 1444 هـ 21 رمضان 1444 هـ رمضان يخفض بلاغات العالقين بالصحارى 60% انخفض عدد بلاغات العالقين في الرمال والأودية والصحارى وكذلك بلاغات المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان بنسبة 60%... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 21 رمضان 1444 هـ 21 رمضان 1444 هـ 42 ألفا مخالفات النقل والبري يتصدر تصدرت منطقة مكة المكرمة مخالفات النقل البري في شهر مارس الماضي بنسبة 34%، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 41.748 ألف مخالفة، منها... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 21 رمضان 1444 هـ 21 رمضان 1444 هـ الأمطار تتواصل على 7 مناطق تواصل، الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول على... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 21 رمضان 1444 هـ 21 رمضان 1444 هـ تمديد مواعيد النقل بالمدينة في العشر الأواخر بدأ الثلاثاء، تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام بالمدينة المنورة، تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 21 رمضان 1444 هـ 21 رمضان 1444 هـ 35 ألف سجادة بأرضيات الحرم تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، كامل طاقتها لخدمة بيت الله الحرام... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 21 رمضان 1444 هـ 21 رمضان 1444 هـ

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