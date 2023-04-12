وبلغ عدد البلاغات التي تلقاها الفريق 688 بلاغا للعالقين بالأودية والصحارى، بينما تقلص عدد بلاغات المفقودين إلى 11 بلاغا، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الشهر.
عالقون
688 بلاغا
معدل البلاغات باليوم الواحد
32 بلاغا
مفقودون
11
عثر عليهم
8
لا زال البحث جاريا
3 مفقودين
مفقودون حسب المناطق
• الحدود الشمالية
3 عرعر
• الرياض
3 مفقودين لا زال البحث جاريا عنهم
حائل
2
المنطقة الشرقية
1
المدينة المنورة
1
نجران
1
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان يخفض بلاغات العالقين بالصحارى 60% - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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