رمضان يخفض بلاغات العالقين بالصحارى 60% - #عاجل

انخفض عدد بلاغات العالقين في الرمال والأودية والصحارى وكذلك بلاغات المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان بنسبة 60% عن الشهر الماضي، فيما أرجع فريق أنجاد للبحث والإنقاذ الأسباب إلى عدم تفضيل البعض الخروج إلى «البر» خلال شهر الصوم، فضلا عن اعتدال الأجواء وانخفاض معدل الأمطار وجريان السيول بمعظم مناطق المملكة.

وبلغ عدد البلاغات التي تلقاها الفريق 688 بلاغا للعالقين بالأودية والصحارى، بينما تقلص عدد بلاغات المفقودين إلى 11 بلاغا، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الشهر.

عالقون

688 بلاغا

معدل البلاغات باليوم الواحد

32 بلاغا

مفقودون

11

عثر عليهم

8

لا زال البحث جاريا

3 مفقودين

مفقودون حسب المناطق

• الحدود الشمالية

3 عرعر

• الرياض

3 مفقودين لا زال البحث جاريا عنهم

حائل

2

المنطقة الشرقية

1

المدينة المنورة

1

نجران

1