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رمضان يخفض بلاغات العالقين بالصحارى 60% - #عاجل

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انخفض عدد بلاغات العالقين في الرمال والأودية والصحارى وكذلك بلاغات المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان بنسبة 60% عن الشهر الماضي، فيما أرجع فريق أنجاد للبحث والإنقاذ الأسباب إلى عدم تفضيل البعض الخروج إلى «البر» خلال شهر الصوم، فضلا عن اعتدال الأجواء وانخفاض معدل الأمطار وجريان السيول بمعظم مناطق المملكة.

وبلغ عدد البلاغات التي تلقاها الفريق 688 بلاغا للعالقين بالأودية والصحارى، بينما تقلص عدد بلاغات المفقودين إلى 11 بلاغا، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الشهر.

عالقون

688 بلاغا

معدل البلاغات باليوم الواحد

32 بلاغا

مفقودون

11

عثر عليهم

8

لا زال البحث جاريا

3 مفقودين

مفقودون حسب المناطق

• الحدود الشمالية

3 عرعر

• الرياض

3 مفقودين لا زال البحث جاريا عنهم

حائل

2

المنطقة الشرقية

1

المدينة المنورة

1

نجران

1


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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