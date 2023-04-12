

الخرج 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء أمس، الحفل السنوي لفرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" بالمحافظة.

ودشن سموه خلال الحفل مشاريع الجميعة الجديدة في المحافظة "هدية اليتيم، وتأهيل وحدات سكنية للأيتام".

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فهد بن محمد بن سعد الداعمين لبرامج الفرع، والجهات المانحة.

// انتهى //

04:28ت م

0041





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يرعى الحفل السنوي لفرع جمعية "إنسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.