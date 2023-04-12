

مكة المكرمة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تذليل إمكاناتها كافة في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى يوم أمس الثلاثاء 19,608,573 مصلِياً ومعتمراً.

وسخّرت الرئاسة جُل خدماتها طيلة عشرين ليلة من حيث توزيع 1,045,,104 عبوة زمزم، واستهلاك 30,257,874 لتراً من ماء زمزم، واستخدام و655,990 لتراً في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 105,810 لترات من معقمات الأيدي، و 103,625 لتراً من التعقيم بالروبوتات، و 100,535 لتراً من التعقيم بالبايوكير، و 653,360 لتراً في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 901,951 مستفيداً، فيما جرى استهلاك 2,600,000 لتر من المطهرات.

// انتهى //

04:10ت م

0040





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "رئاسة شؤون الحرمين" تقدم سلسلة من خدماتها النوعية لأكثر من 19 مليون مصلِ ومعتمر بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.