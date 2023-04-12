السعودية اليوم / بحضور سفير المملكة لدى أوغندا وزارة الشؤون الاسلامية تدشن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور



كمبالا 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور لعام 1444 هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال بن محمد المدني.

وشارك بالمناسبة ممثل عن وزارة الشؤون الاسلامية يحيى السفياني ومدير مكتب رابطة العالم الإسلامي عثمان العمري، ونائب مفتي جمهورية أوغندا عبد الله سيمامبو، ورئيس قسم الشريعة بالمجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي زياد صالح لوبانغا، ومدير الجامعة الإسلامية بأوغندا اسماعيل جاغيندا، إلى جانب عدد من الشخصيات والمسؤولين ومدراء الجامعات والمدارس الإسلامية في أوغندا.

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