السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سمو محافظ الطائف



جدة 21 رمضان 1444 هـ الموافق 12 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، يرافقه أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي.

واستمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن الخطط التطويرية والمشاريع الجاري تنفيذها في الطائف في مختلف المجالات.

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