السعودية اليوم / مركز الحوي يسجل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك



تبوك 20 رمضان 1444 هـ الموافق 11 أبريل 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك خلال 12 ساعة الماضية، في 6 محطات.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مركز الحوي حيث بلغت 5,8 ملم، يليه طريق الملك عبدالله بمحافظة تيماء بـ 3,2 ملم، ثم مركز رحيب بـ 1.4ملم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.