ضبط 22 مخالفا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 22 مخالفا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم ضبط 20 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 7 يمنيين، و4 باكستانيين، و4 هنود، و3 من الجنسيات السودانية والمصرية والسريلانكية، وإثيوبيان، ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق.