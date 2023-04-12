الرجال أكثر إصابة بالشلل الرعاش من النساء

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وفي اليوم اليوم العالمي للمرض الذي يصادف 11 أبريل من كل عام؛ أوضح المختصون أن الكشف المبكر عن المرض يساعد على التحكم به، ولا يمكن علاج المرض بشكل جذري، بالرغم من وجود بعض التجارب للتحكم بالرعاش عبر أجهزة ذكية تنظم عمل الدماغ، إلا أن العلاجات المتوفرة حاليا تسعى للتقليل من حدته فقط، وإبطاء تطوره.
وتبدأ أعراض المرض في الظهور عند موت الخلايا العصبية التي تصنع مادة «الدوبامين» الكيميائية؛ والتي تقوم بنقل السيالات العصبية للتحكم في الحركة بشكل صحيح، وقد لا يحتاج المريض إلى أي علاج خلال المراحل المبكرة من المرض؛ لأن الأعراض عادة ما تكون خفيفة، وغالبا ما يشار إلى العمر باعتباره عامل الخطر الرئيسي المرتبط بمرض باركنسون لدى غالبية المرضى الذين يصابون به في سن الستين أو بعد ذلك.
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