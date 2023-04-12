شكرا لقرائتكم خبر جائزة عالمية لجامعة أم القرى في جودة المقررات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة أم القرى تقدما عالميا في رفع جودة المقررات الالكترونية لتلبية احتياجات المتعلمين؛ وذلك في إطار المنافسة بين أعرق المؤسسات التعليمية على مستوى العالم؛ حيث توجت بجائزة منظمة ONLINE LEARNING CONSORTIUM (OLC) فرع التميز في ممارسة التصميم.

وأوضح عميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور عاطف الحجيلي أن هذا التقدم العلمي يأتي انطلاقا من سعي جامعة أم القرى إلى تحقيق التميز والجودة في الخدمات التعليمية والتقنية، وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية فعالة ومتميزة تواكب متطلبات العصر.

وبينت وكيلة عمادة تقنية المعلومات الدكتورة هناء يماني أن الجامعة حريصة على توفير خدمات تقنية للطلبة والمنسوبين، مما يسهل عليهم عملية التعلم الالكتروني ويحسن من تجربة الطالب الأكاديمية، وفقا لأرقى الوسائل التعليمية الالكترونية المعتمدة عالميا، والمحققة للبرامج والمبادرات الاستراتيجية في مسار التعلم والتعليم، وفقا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة 2027.

وأشارت عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتورة إيناس الوافي إلى أن الفوز بجائزة OLC يأتي في سياق استعراض «مقرر الكيمياء 1» أحد المقررات التي طورت الكترونيا في الجامعة، وتوضيح مدى إسهامه في تطوير بيئة التعليم والتعلم الجامعية، وذلك في ضوء تحقيقه لمجموعة من المعايير وهي: جودة التصميم مع تحقيق أفضل قيمة تعليمية للمتعلمين، وتحقيق الوصول الشامل لمختلف المتعلمين، وإسهامه في تحقيق أعلى مستويات الرضا لأعضاء هيئة التدريس من خلال جعل تجربة التدريس عبر الإنترنت مجزية ومفيدة من الناحية المهنية.

مبررات الفوز بالجائزة

