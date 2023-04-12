42 ألفا مخالفات النقل والبري يتصدر - #عاجل

تصدرت منطقة مكة المكرمة مخالفات النقل البري في شهر مارس الماضي بنسبة 34%، فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 41.748 ألف مخالفة، منها 41.702 مخالفة للنقل البري بنسبة 99%، و46 مخالفة للنقل البحري بنسبة 0.11%.

188 ألف فحص

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر مارس من العام الحالي، مباشرة تنفيذ 187.708 ألف عملية فحص، لأنشطة النقل البري، والبحري، والسككي، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، وضوابط ممارسة أنشطة النقل، وبلغ إجمالي عمليات الفحص للنقل البري 185.688 ألف عملية فحص، و2015 عملية فحص للنقل البحري، و5 عمليات فحص للنقل السككي.

4 مخالفات

تمثلت أبرز المخالفات المرصودة في: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتصدر النقل البري المخالفات بـ41.702 ألف مخالفة، والنقل البحري ثانيًا بـ46 مخالفة، فيما خلت النقل السككي من تسجيل المخالفات.

صدارة المخالفات

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المخالفات المرصودة، حيث بلغ إجمالي مخالفات النقل البري 14.218 ألف مخالفة بـ34%، وحلت الرياض ثانيًا بـ11.045 ألف مخالفة بـ26%، والشرقية ثالثًا بإجمالي 7265 مخالفة بـ17%، والمدينة المنورة رابعًا بإجمالي 2391 مخالفة بـ6% والقصيم خامسًا بإجمالي 2063 مخالفة بـ5%، وجازان سادسًا بإجمالي 885 مخالفة بـ2%.

مخالفات البحري

تصدرت مكة المكرمة مخالفات النقل البحري بـ22 مخالفة، وحلت تبوك ثانيًا بـ9 مخالفات، والشرقية ثالثًا بـ8 مخالفات، والرياض رابعًا بـ6 مخالفات، وجازان خامسًا بمخالفة وحيدة، فيما خلت بقية المناطق من مخالفات النقل البحري.

مخالفات وفحص

- 42 ألف مخالفة مرصودة في شهر.

- %34 من مخالفات النقل البري في مكة.

- 188 ألف عملية فحص.

- 41.748 ألف مخالفة للبري.

- %99 مخالفات النقل البري.

- 46 مخالفة للبحري.

- %0.11 مخالفات البحري.

- 4 مخالفات مرصودة.

الأكثر مخالفات للنقل البري

مكة: 14 ألفًا

%34

الرياض: 11 ألفًا

%26

الشرقية: 7265

%17

المدينة المنورة: 2391

%6

القصيم: 2063

%5

جازان: 885

%2

مخالفات البحري

مكة المكرمة: 22

تبوك: 9

الشرقية: 8

الرياض: 6

جازان: 1